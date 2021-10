Das Berliner Start-up Flink, an dem Rewe beteiligt ist, verspricht Lebensmittellieferungen nun auch in der österreichischen Bundeshauptstadt innerhalb von zehn Minuten.

Die Jagd nach Geschwindigkeitsrekorden geht weiter: Nachdem Jokr im Juli 2021 mit Lebensmittellieferungen innerhalb von 15 Minuten in Wien an den Start ging, folgt nun Flink mit zugesagten 10 Minuten. "Egal, was Du gerade brauchst: Wir liefern Dir Deine Lebensmittel inklusive frischem Obst und Gemüse in höchster Qualität direkt nach Hause. Innerhalb von 10 Minuten und zu Supermarkt-Preisen", so das Versprechen des Unternehmens, das nach Deutschland, den Niederlanden und Frankreich seit dieser Woche im Wiener Stadtteil Hietzing aktiv ist. Noch im Oktober werden die Flink-Fahrer mit ihren E-Bikes auch in Penzing unterwegs sein und zeitnah soll dann der komplette innerstädtische Bereich von Wien erschlossen werden, kündigt das Start-up an. Die Leitung der Österreich-Expansion liegt in den Händen von Country Manager Severin Wiesbauer, wobei am 10. September 2021 die Flink Austria GmbH (Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien) beim Handelsgericht Wien ins Firmenbuch eingetragen wurde. Als Gesellschaft fungiert die deutsche Flink SE.Zum Start von Flink in Österreich umfasst das Sortiment 2.100 Produkte des täglichen Bedarfs. So gibt es etwa den Ölz Super Soft Sandwich 750g um 1,99 Euro, das 4x115g Activia Erdbeer Joghurt um 2,19 Euro, eine 0,5-l-Flasche Gösser Bier um 1,09 Euro, aber auch Da komm' ich her Häuptlsalat um 0,99 Euro oder Ja! Natürlich Sonnenblumenkerne 250g um 1,99 Euro. Diese Eigenmarken zeigen, dass Flink so wie in Deutschland auch in Österreich mit Rewe in Sachen Warenbeschaffung zusammenarbeitet. Im Juni 2021 wurde übrigens bekannt gegeben, dass sich der Kölner Handelsriese zudem an dem von Oliver Merkel, Julian Dames und Christoph Cordes im Dezember 2020 gegründeten Start-up finanziell beteiligt. In Österreich kooperiert Flink aber auch abseits der Rewe mit zusätzlichen (lokalen) Partnern wie etwa der Bäckerei Gragger und Eat Happy (handgerolltes Sushi).Anders als Jokr verlangt Flink gleich zum Start eine (moderate) Liefergebühr in der Höhe von 1,80 Euro, wobei der Mindestbestellwert bei einem Euro liegt. Die Lieferungen erfolgen Montag bis Freitag von 8.00 bis 22.00 Uhr und am Samstag von 8.00 bis 19.00 Uhr.