Das kommende f.eh-Symposium am 13. September 2022 widmet sich den unterschiedlichen Verständnissen von Qualität, den vielschichtigen Dimensionen und Werten sowie deren Ineinanderwirken.

Qualität ist in aller Munde. Dennoch bedeutet sie nicht für alle dasselbe. Ob regional oder fair gehandelt, vegetarisch oder mit mehr Tierwohl, mit Zusatzstoffen oder "frei von", lange haltbar, schnell zum Verzehr oder mit Liebe gekocht. All diese unterschiedlich Zugänge thematisiert das 10. Symposium von forum. ernährung heute, das am 13. September 2022 von 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr im Apothekertrakt Schönbrunn ( Meidlinger Tor, Grünbergstraße, 1130 Wien) sowie online stattfindet und den Titel "ÜBER QUALITÄT. Was wir wissen. Wie wir werten. Was wir wählen." trägt.