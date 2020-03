Österreichs jüngster Gründer, Moritz Lechner, entwickelte nach Freebiebox eine neue Abo-Box für den Lifestyle-Bereich.

2017 startete Moritz Lechner (16) sein Unternehmen Freebiebox, ein Unternehmen rund um den Vertrieb von Werbeartikeln, und erlangte damit österreichweit Bekanntheit - nicht zuletzt durch seine Teilnahme an der Sendung 2 Minuten 2 Millionen. Nun folgt der zweite Streich des Jung-Unternehmers. Unter der neuen Marke Lifestylebox bietet er fortan Überraschungsboxen mit trendigen Premium-Produkten in handelsüblichen Größen aus den Bereichen Fitness, Food, Fashion und Beauty an und bringt so das gesamte Überraschungserlebnis seiner Abo-Boxen auf ein noch höherwertigeres Niveau. Qualität hat Priorität. Jede Box besteht aus fünf bis acht Originalprodukten und hat einen Wert von über 100 Euro. Im flexiblen Monats-Abo zahlen Kunden 39,99 Euro für die gesamte Box. Die Lifestylebox beinhaltet vor allem neuartige und trendige Verbrauchsartikel aus Österreich und Deutschland. Als erste Partner konnten Marken wie Styx Naturkosmetik, Neoh, Crossbar und Spiceworld gewonnen werden.

„Der Inhalt eignet sich besonders gut für junge fitnessbewusste Personen, die Überraschungen lieben. Wir haben Überraschungsboxen konzipiert, die alle zwei Monate zum Pauschalbetrag an eine Wunschadresse versendet werden. Mit der Lifestylebox wollen wir unseren Kunden sechs Mal im Jahr ein Erlebnis wie sonst nur zu Weihnachten nach Hause bringen“, strahlt Lechner.