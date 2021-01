Rewe Touristik Austria und Fressnapf Österreich starten eine neue Urlaubsbuchungs-Plattform "Fressnapf Reisen" mit einem hundefreundlichen Angebot.

Das neue Portal "Fressnapf Reisen" ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen Fressnapf Österreich und Rewe Austria Touristik, die gemeinsam auf die Urlaubsbedürfnisse von Hundehaltern und ihren Vierbeinern eingehen wollen. Die Buchungsplattform fressnapf-reisen.at ist ab sofort verfügbar und verspricht attraktiven Angeboten und Tipps rund um das Reisen mit Hund. Im Portal finden sich mehr als 100 hundefreundliche Unterkünfte – von Hotels bis zu Campingplätzen – in ganz Österreich sowie dem benachbarten Ausland. "Gemeinsam erweitern wir unsere Services und bieten Hundebesitzern eine Vielfalt an Urlaubszielen und Unterkünften", so Hermann Aigner, Geschäftsführer Fressnapf Österreich.

Martin Fast, Geschäftsführer Rewe Austria Touristik sagt dazu: "Die Kooperation mit Fressnapf ist eine innovative Erweiterung unseres Reiseangebots. Wir starten mit einer Vielfalt an Urlaubszielen und Unterkünften und werden diese weiter ausbauen. Wir freuen uns schon auf Feedback und Anregungen unserer Kunden."