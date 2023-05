Stefan J. Wolf

Das Who is Who aus Wirtschaft und Gastronomie traf sich vergangenes Wochenende zum E-Kart-Rennen. Alle verfolgten ein Ziel: die Unterstützung von Wings for Life, eine gemeinnützige Stiftung für Rückenmarksforschung.

Zwei Teams, ein Gedanke: die Unterstützung der Rückenmarkforschung. Vergangenes Wochenende gaben 24 siegeshungrige Wildcats und 36 motivierte Bullen aus Wirtschaft, Gastronomie und Promi-Parkett am Gelände der Ottakringer Brauerei Vollgas. Mittlerweile im 23. Jahr, zählt "art of cart" zu den adrenalingefülltesten Wirtschaftsevents - und in diesem Jahr ganz ohne Verbrennungsmotor. Veranstalter Peter Saliger zum Spirit des Events: "Gleich wie in der Wirtschaft, dem Sport oder dem Society-Business gewinnt auch auf der Rennstrecke ein kühler Kopf, eine durchdachte Strategie, das beste Mindset und Agilität, wann es die Situation verlangt."





23. art of cart: Die besten Bilder Stefan J. Wolf 1/8 Teilen Stefan J. Wolf 2/8 Teilen Stefan J. Wolf 3/8 Teilen Stefan J. Wolf 4/8 Teilen Stefan J. Wolf 5/8 Teilen Stefan J. Wolf 6/8 Teilen Stefan J. Wolf 7/8 Teilen Stefan J. Wolf 8/8 Teilen