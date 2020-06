Transfergesellschaft eine Beschäftigung finden. Im Raum steht noch das Schicksal von 20 Filialen von Karstadt Sports, hier sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen.

Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung, welches in eine Insolvenz münden könnte. Seit Juli 2019 gehört die Galeria Karstadt Kaufhof der Signa Gruppe von René Benko. Gerüchteweise wurden 17 Immobilien bereits von der Signa Gruppe weiterverkauft. Im Zeitraum der coronabedingten Komplettschließung des Handels hat die Warenhaus-Kette rund eine Milliarde Euro verloren, wie es in einem Schreiben der Geschäftsleitung im Mai hieß. Bis Ende Juni soll den Gläubigern nun ein Insolvenzplan präsentiert werden.

Seit Anfang April betreibt die Warenhaus-Kette ein