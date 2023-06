Ries Global

Erinnern Sie sich noch an die "Frau in Rot" oder an die Zeit vor der Familie Putz des Mitbewerbers? Der Markenstratege Michael Brandtner analysiert exklusiv für CASH die Entwicklungen vor und bis zur kika/Leiner-Pleite.

Vor 25 Jahren war kika der alleinige Marktführer im österreichischen Möbelhandel. Lutz war zu diesem Zeitpunkt die Nummer 3. Das Jahr 1999 sollte dann zum Jahr der Entscheidung werden.