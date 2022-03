Christian Prauchner ist Obmann des WKÖ-Bundesgremiums Lebensmittelhandel und erfolgreicher selbstständiger Spar-Kaufmann in Niederösterreich. In seinem Gastkommentar bekräftigt er das Einhalten fairer Spielregeln für alle Teilnehmer im Lebensmittelhandel. Sogenannte Containershops könnten helfen, Gesetze zu überarbeiten, aber nicht, sie zu umgehen.

Innovation ist Teil der DNA des Lebensmittelhandels

„Als LEH waren wir immer so anpassungsfähig, dass wir nichts und niemanden zu scheuen brauchen.“

In den letzten Jahren kommt es besonders in strukturschwachen Regionen Österreichs zu einem Rückgang an klassischen Lebensmittelhändlern. Während die Sicherstellung der Nahversorgung in diesen Gebieten ein zentrales Anliegen für Bevölkerung und Politik ist, stehen die Betreiber regelmäßig vor dem Problem der mangelnden Wirtschaftlichkeit, insbesondere in kleinen Ortschaften.Vor diesem Hintergrund sind in den vergangenen Jahren neue Geschäftskonzepte, wie die sogenannten "Containershops", entstanden, die schrittweise begonnen haben, in diese Nische einzudringen. In diesen Selbstbedienungsläden erhalten die Kunden (z.B. durch eine Mitgliedskarte, oft aber auch ohne Beschränkung) Zutritt zu einem unbetreuten Containerbereich, in dem Lebensmittel aller Art angeboten und vom Kunden vor Ort selbstständig bezahlt werden. Der Verzicht auf Verkaufspersonal bietet die Möglichkeit, Kosten zu reduzieren und die Läden auch an Niedrigfrequenz-Standorten zu betreiben.