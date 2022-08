Der Lebensmittelhandel gehört zu den großen Wachstumsbranchen im Netz, besonders in Österreich. Das hat unlängst eine repräsentative Umfrage von McKinsey ergeben. Bereits ein Viertel der Käufer hierzulande nutzt mehrheitlich die Möglichkeiten des Onlineshoppings für den Lebensmitteleinkauf, Tendenz stark steigend.

Mehr dazu janeb13 - pixabay McKinsey & Company Österreicher zeigen zunehmende Online-Affinität Die Unternehmensberatung McKinsey & Company hat sich im Rahmen einer online-gestützten Umfrage im Frühjahr 2022 das digitale Konsum- und Nutzungsverhalten der Europäer angesehen, darunter auch jenes von 1.500 Österreichern zwischen 18 und 85 Jahren.

Durch die stetig ansteigenden Online-Transaktionen gewinnt der Dialog mit den Kunden an Bedeutung. Wie beim physischen Kauf wollen Kunden das Erlebnis der persönlichen Ansprache nicht missen. Beim Digitalkauf erwartet man zusätzlich eine laufende Information über Bestellstatus, Online-Rechnung und Zustell-Aviso. Moderne E-Mail-Marketing- und Automatisierungs-Plattformen übernehmen nicht nur die Marketing-Kommunikation, auch alle Transaktions-Mails werden darüber versendet. Das sichert die Zustellung ins Postfach, da die Plattformen über die besten Möglichkeiten verfügen, Spamfilter zu übergehen und Greylistings zu verhindern. Praktisch alle erfolgreichen E-Commerce- und Service-Plattformen setzen mittlerweile auch auf Real-Time-Kommunikation. Da wird zum Beispiel noch während sich der Besucher im Onlineshop befindet eine E-Mail-Kampagne mit den passenden Empfehlungen für den Kunden versendet. Ganz so, wie eine gute Verkaufsmitarbeiterin im physischen Shop passende Produkte präsentiert. Integrierte Recommendation-Engines nutzen künstliche Intelligenz und greifen auf anonymisierte Datenbestände zurück, um die richtigen Vorschläge zu machen, was der Erfahrung einer langgedienten Verkäuferin durchaus ebenbürtig sein kann. Hinzu kommt, dass E-Mails sich gut branden lassen und auf jedem Ausgabegerät gut lesbar sind. In der Mailbox werden sie automatisch archiviert. Damit haben Kunden jede Buchung und jeden Beleg immer und überall griffbereit - auch ohne sich in die unterschiedlichen Portale einloggen zu müssen.