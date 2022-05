Medallia

Gerhard Raffling, Vice President DACH Medallia

In Zukunft muss sich das Erlebnis im Geschäft nahtlos in die Customer Journey einfügen. Einen wichtigen Beitrag dazu leisten die Mitarbeiter:innen vor Ort – vorausgesetzt, sie verstehen, wohin die Reise geht und was sie erwartet. Wie, erklärt Gerhard Raffling, Vice President DACH bei Medallia, in seinem Gastkommentar "Zukunft des stationären Handels: Mit Customer Experience (CX) Insights On- & Offline-Erfahrung verbinden".

Der stationäre Handel sieht sich nach dem pandemiebedingten E-Commerce-Boom mit digital selbstbewussteren Verbrauchern konfrontiert. Diese denken und handeln primär digital, haben hohe Er