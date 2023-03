seminar consult prohaska

Sabine Prohaska, Inhaberin des Trainings- und Beratungsunternehmen seminar consult prohaska in Wien

Manchmal geraten wir – beruflich und privat – in Gesprächssituationen, in denen scheinbar nichts mehr geht. Dann ist Humor häufig ein probates Mittel, um die Spannung zu lösen und das Gespräch in neue Bahnen zu lenken.

"Lachen ist gesund." Diese Volksweisheit hat einen wahren Kern. Das belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien. Lachen kann Schmerzen lindern, das Immunsystem stärken und Heilungsprozesse besch