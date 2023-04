Ivan - stock.adobe.com

Aktuell suchen viele Unternehmen erfahrene Fach- und Führungskräfte. Trotzdem fällt es älteren Arbeitnehmern oft schwer, sich erfolgreich zu bewerben – unter anderem, weil ihre schon vergilbten Zeugnisse meist wenig über ihr aktuelles Können aussagen.

In jeder gut sortierten Buchhandlung findet man zahlreiche Bewerbungsratgeber. Diese wenden sich in der Regel jedoch primär an (Hoch-)Schulabgänger. Sucht man hingegen entsprechende Ratgeber