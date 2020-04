GDI: Webinar "Consumer Behaviour in a Crisis"

Am 22. April findet das kostenlose Web-Seminar über Kundenverhalten in Krisenzeiten statt. Speaker sind David Bosshart und Jeongwen Chiang.

Von Hamsterkäufen bis zum neuen Bewusstsein für Regionalität - die Corona-Krise hat das Einkaufverhalten weltweit geändert. Im Webinar vom schweizer GDI-Institut in Kooperation mit der China Europe International Business School werden David Bosshart und J ongwen Chiang über das Thema sprechen. Im Mittelpunkt stehen die Lebensmittel-, Mode- und Wellness-Branchen.Das kostenlose Webinar "Consumer Behaviour in a Crisis" findet am 22. April von 13 bis 14 Uhr (CEST) in Englisch statt. Auf der GDI-Seite finden Sie mehr Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung.