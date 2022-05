DisobeyArt - stock.adobe.com

Familie und Freunde sind für einen Großteil der Generationen Z und Y die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, Informationen über bestimmte Produkte und Dienstleistungen einzuholen. Das zeigt eine aktuelle Studie von mScience, der zentralen Forschungsunit der GroupM.

Für 61 und 63 Prozent der Befragten sind Empfehlungen von Freunden und Familie die wichtigste Quelle auf der Suche nach Informationen zu Produkten und Dienstleistungen. Darüber hinaus vertraut 55 Prozent der GenZ bei der Informationssuche auf Online-Videos. Bei der Generation Y hingegen dominiert mit 58 Prozent der Einfluss von Testberichten und Reviews. Influencer spielen bei der Informationssuche in beiden Altersgruppen eine untergeordnete Rolle: Nicht einmal jeder Sechste der Jüngeren und nur 9 Prozent der Gen Y geben an, diesen Informationskanal zu nutzen.





Das größte Produktinteresse beider Generationen gilt Getränken und Lebensmitteln (GenZ: 65 Prozent, GenY: 63 Prozent). Es folgen Streaming-Dienste, Unterhaltungselektronik und Reisen. In Bezug auf Marken verhalten sich beiden Generationen ähnlich: rund jeder Zweite ist bereit, für bestimmte Marken mehr Geld auszugeben und rund 50 Prozent vertrauen bestimmten Marken besonders. Lediglich jeder Siebte gibt an, den Kauf von Markenprodukten in Erwägung zu ziehen, die von Influencern beworben wurden.

Im Rahmen der Studie wurden zudem die Auswahlkriterien der Generationen Z und Y beim Kauf von Autos, Versicherungen und Reisen ermittelt. Beim Autokauf werden die Kriterien gute Qualität, Verbrauch/Reichweite und günstiger Preis generationsübergreifend als am relevantesten erachtet. Für beide Generationen ist darüber hinaus E-Mobilität das wichtigste Thema im Automobilbereich. Was Versicherungen angeht, sollten diese nach der Vorstellung der Befragten in Zukunft wesentlich digitaler und flexibler werden. Unter den Top-Auswahlkriterien beider Generationen sind ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ein schneller Service sowie Schadensregulierung.



