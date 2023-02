Das Kundenbindungsprogramm Payback macht gemeinsame Sache mit der gemeinnützigen Organisation Sipcan, die sich für die Gesundheitsförderung von Kindern an Schulen einsetzt. Wie die Zusammenarbeit aussieht, lesen Sie hier.

Der gesunden Ernährung bei Kindern widmet sich aktuell das Kundenbindungsprogramm Payback. Im Rahmen der Aktion "Schlau frühstücken!" spendet Payback nämlich (die Aktion läuft noch bis 5. Februar) eingelöste eCoupon-Punkte an die gemeinnützige Initiative Sipcan ("Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition"). Die Organisation stellt Schulen in Österreich Lehrmaterial zur Verfügung, das Kindern das Thema gesunde Ernährung näherbringen soll. Enthalten sind unter anderem auch Informationen, Tipps und Rezeptvorschläge für Schulen, wie auch für Eltern. Eine gute Sache, denn zuletzt machte der Loyalty-Anbieter durch die von Rewe in Deutschland initiierte Trennung Schlagzeilen