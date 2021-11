... das ist ein Fazit auf unterschiedlichen Ebenen, das man aus den Vorträgen hochkarätiger Handelsvertreter auf der MMM-Fachtagung am 11. November mitnehmen konnte.

Die neusten Trends im Handel waren das Thema bei der herbstlichen MMM-Fachtagung, moderiert von Gewinn-Herausgeber Georg Wailand, das coronabedingt wieder digital stattfand. Dazu waren wieder namhafte Branchenvertreter eingeladen, die im Studio vor Ort oder via Videokonferenz zugeschaltet waren. Wie Xavier Plotitza, CEO Metro Österreich, der die Vortragsrunde eröffnete und zum ersten Mal als Speaker zu Gast war. Corona war auch sein Thema und er erläuterte dabei, wie Gastronomie und Tourismus und damit auch der Großhandel von der Pandemie betroffen waren, aber dass man dem auch mit unterschiedlichen Strategien versucht hat, entgegenzuwirken. Den Kunden zuhören und reagieren, ist sein Schlüssel zum Erfolg, aber ihm ist auch bewusst, dass der Markt Zeit braucht, um sich zu erholen. Schlussrednerin Andrea Heumann, Geschäftsführerin Thalia Österreich, greift das Thema Strategien während der Pandemie ebenfalls auf und sieht Omnichannel klar im Trend, selbstverständlich über Lockdowns und Co. hinaus. "Eine Vernetzung der Vertriebskanäle ist unerlässlich, um die Kunden überall zu erreichen", sagt sie. Damit möchte man vor allem auch Internetgiganten wie Amazon Konkurrent machen. Man baut Angebote wie Click&Collect sowie 24 Stunden Abholstationen genau so aus, wie eigene Produkte, zum Beispiel Tolino. Wichtig seien aber auch die Menschen, sprich die Buchhändler, die sie liebevoll als Geschichtenerzähler bezeichnet, und das digitale Angebot mit persönlicher Beratung verknüpfen. Eine andere Strategie, um die "Generation Lifestyle" zu erreichen, verfolgt Interspar. Geschäftsführer Johannes Holzleitner und seine Stellvertreterin Michaela Kaspar präsentieren den neuen Interspar am Schottentor, das Genussmomente im historischen Kassensaal verbindet.