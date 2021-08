Gösser bewirbt seine neue alkoholfreie NaturRadler 0,0% Sommer Edition in der Sorte Himbeer-Rhabarber, sowie das Original "Zitrone" via eines Gewista Out of Home-Mediamix. Zum Einsatz kommt eine City Light Streuung in Wien sowie ein Wartehallenbranding im Total-Look am Standort Siebensterngasse 31. Das Wartehallenbranding verfügt über Folienbrandings an den Glasflächen und über ein erstmals in Wien zum Einsatz kommendes Feature, welches für Erfrischung sorgen soll: Eine kühlende Sprühnebel-Vorrichtung.

Mit unserem Gösser Wartehallen-Branding inklusive aktivierbarem Sprühnebel sorgen wir bei heißen Temperaturen in der Siebensterngasse nicht nur für Aufmerksamkeit für unsere erfrischenden NaturRadler 0,0%, sondern auch für beste spürbare Erfrischung. Dieser Touchpoint rundet unsere Kampagne 'Beste Erfrischung. Natürlich alkoholfrei' perfekt ab", so

Michael Wallner, Marketing Director der Brau Union Österreich AG





" Auf die Bedürfnisse der Passanten einzugehen und ihnen bei den heißen Temperaturen etwas Gutes zu tun, ist die Intention hinter dieser tollen Aktion. Eine Erfrischung in diesen heißen Zeiten liefert das Gösser Naturradler 0,0%; dieses Gefühl und Markenversprechen wird durch die Interaktion und den Sprühnebel somit unmittelbar erlebbar gemacht", ergänzt Claudia Fugger, Client Partner der dentsu Austria GmbH



Gewista CSO Andrea Groh ab. Wartehallenbrandings mit individuell konzipierten Showcases an urbanen Hot Spots sind nicht nur einmalige Eyecatcher, sondern auch eine der Out of Home-Werbeformen die dem Rezipienten durch die besonders kreative Gestaltung und die interaktiven Möglichkeiten nachhaltig in Erinnerung bleiben und emotionalisieren", schließt . "

Den Einsatz dieses Features ermöglicht die sogenannte "G-Control", ein von der Gewista entwickeltes Produkt, welches die mobile Ansteuerung über QR-Code und eines Webportals ermöglicht. Nach dem "Scan and stay cool"-Prinzip können Passanten einen auf dem am City Light befindlichen QR-Code scannen und der Sprühnebel wird über einen Button auf der Landingpage direkt vor Ort ausgelöst. "