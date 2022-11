Spar/Brunnbauer/Wache

(v.l.n.r.) Geschäftsführerin Frutura Obst und Gemüse, Katrin Hohensinner-Häupl, Geschäftsführer Greenpeace Zentral- und Osteuropa Alexander Egit, Stv.-Geschäftsführer Verein Arche Noah Bernd Kajtna, Spitzenforscher für Bienengesundheit an der Universität Graz Robert Brodschneider, Spar-Vorstand Markus Kaser und Präsident des Österreichischen Erwerbsimkerbundes und Obmann von Biene Österreich Stefan Mandl

Die Einsatzverlängerung von Glyphosat bekam im EU-Ausschuss keine qualifizierte Mehrheit, nun muss die EU-Kommission bis 15. Dezember entscheiden - eine Zulassung steht im Raum. Der Spar-Bienenrat wendet sich indessen in einem offenen Brief an die Österreichische Bundesregierung.

Die Diskussion um den Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft ist keine neue Thematik. Während die einen das Unkrautvernichtungsmittel für eine Art Segen halten, warnen die anderen vor d