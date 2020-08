Der Weekend Supermarkt konnte zwei neue Geldgeber gewinnen und tritt zukünftig als "go2market" auf.

Einen siebenstelligen Euro-Betrag konnte sich das 2017 vom Weekend Verlag gegründete und nun als "go2market" firmierende Start-up für die bevorstehende Internationalisierung sichern. Unterstützt wird es dabei mit dem Kapital der Raiffeisen KMU Beteiligungs AG und von Franz Fuchsberger, Senior Investor bei eQventure. Das Team rund um den Gründer Thomas Perdolt hat nun den Zielmarkt Deutschland im Fokus. Damit verbunden sind auch zahlreiche Ideen zur Weiterentwicklungen des Wiener Standorts. Ab Oktober geht man mit neuem Namen, neuer Technologie, digitaler Preisauszeichnung und Scan & Go an den Start."Das Investment ermöglicht uns, personell zu wachsen und unsere geplanten Entwicklungen rasch voranzutreiben. Zudem verschafft es uns auch die Möglichkeit, wichtige Expansionsschritte zu setzen. Nach mehr als zwei Jahren Entwicklung ist es an der Zeit, dieses einzigartige Projekt nach Deutschland auszurollen", freut sich Perdolt. Dazu Fuchsberger: "Als Business Angel reizt mich an diesem Investment vor allem der kreative Mix aus Technologie und Bodenständigkeit. Das Geschäftsmodell ist für die FMCG-Industrie hochinnovativ und am Ende profitierten auch die Konsumenten von diesem Modell, da die Produkte besser auf die Bedürfnisse hin entwickelt werden können. Alles in Allem: ein lohnenswertes Investment."Dem fügt Mag. Werner Ramsebner, Vorstand der Raiffeisen KMU Beteiligungs AG, hinzu: "Wir waren von Anfang an vom Innovationsgrad des Geschäftsmodells beeindruckt. Sowohl das neuartige Marktforschungskonzept an sich als auch know-how und Engagement von Thomas Perdolt wurden uns im Zuge der Due Diligence von Referenzkunden bestätigt. Wir freuen uns, go2market mit unserem Investment bei den anstehenden Wachstumsschritten zu begleiten."