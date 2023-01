Das Gottlieb Duttweiler Institute organisiert am 21. Juni die bereits dritte International Food Conference in Rüschlikon (Schweiz).

Schon seit seiner Gründung im Jahr 1963 beschäftigt sich das renommierte Schweizer Gottlieb Duttweiler Institute mit dem Konsum und Handel und liefert immer wieder Studien über das Konsumverhalten. Neue Erkenntnisse will man der Branche am 21. Juni 2023 präsentieren. Dann lädt das GDI zum dritten Mal zur „International Food Conference“ nach Rüschlikon (Schweiz). Thema diesmal: The Great Food Gridlock: It’s the Consumer, Stupid! Die International Food Innovation Conference widmet sich der Frage, wie das Ernährungssystem entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette von Produktion bis Endkonsum nachhaltig reformiert werden kann.