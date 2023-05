Great by Date 2023

(v.l.n.r.) Das Gründer-Team von "Great by Date": Bernd Graller, Regina Hofer und Nikolaus Hofer

CASH bat die Gründer von Great by Date und Gewinner der CASH Start-up Competition zu einem Interview. Was Nikolaus Hofer und sein Team antreibt, welche Ziele sie bis zum Jahresende verfolgen und warum auch Kosmetikriesen wie L'Oréal als potenzielle Kooperationspartner willkommen wären.

CASH: Sind Sie das "Too Good To go" für die Kosmetikindustrie?Nikolaus Hofer: Von der grundsätzlichen Idee ist es ähnlich, was das Geschäftsmodell betrifft, ist das unterschiedlich