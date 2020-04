Great Place to Work: Die besten Arbeitgeber

Zu den beliebtesten Arbeitgeber großer Unternehmen zählen Lidl, Attensam, Tchibo/Eduscho und die Egger Gruppe.

Great Place to Work hat auch heuer wieder zahlreiche Mitarbeiterbefragungen durchgeführt und die beliebtesten Arbeitgeber in verschiedenen nach Mitarbeitergröße eingeteilten Kategorien ermittelt. In der Kategorie „XXL“ mit mehr als 1.000 Mitarbeitern sicherte sich Lidl Österreich den ersten Platz und gehört damit bereits zum siebenten Mal in Folge zu Österreichs besten Arbeitgebern. Platz zwei, drei und vier gehen an Attensam, Tchibo/Eduscho und die Egger Gruppe.

Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich, freut sich über die erneute Auszeichnung: „Unsere Aufgabe als Arbeitgeber ist es, alles zu tun, damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne bei uns arbeiten. Entscheidend ist letzendlich aber, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Rahmenbedingungen im teilweise stressigen Arbeitsalltag nutzen und wie sie miteinander umgehen. Gerade die letzten Wochen haben gezeigt, was uns wirklich auszeichnet: Wir sind über 5.000 Möglichmacher, die alle an einem Strang ziehen, die nicht nur in Krisenzeiten einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dass Österreich versorgt wird. Wir sind sehr stolz auf unser Team und auf diese Auszeichnung.“