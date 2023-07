Lidl

Günter Jauch erklärt für eine Kampagne die Vorteile einer Plastikflasche. Das führte zu Kritik bei Umweltschutzorganisationen.

Konsument:innen bestrafen Greenwashing im Handel schon einmal mit einem Treueverlust. Auch Diskonter Lidl war kürzlich in Deutschland in der Kritik, weil er Plastikflaschen als umweltfreundlich anpries. Ein Experte nimmt nun den Händler in Schutz, so einfach sei die Sachlage mit der Nachhaltigkeit nämlich nicht.

Wenn Zweifel an der Glaubwürdigkeit ihrer Nachhaltigkeitsversprechen aufkommen, kann Unternehmen dies schnell Umsatz kosten, wie eine Umfrage des Nürnberg Instituts für Marktentscheidun