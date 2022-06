METRO

Nahversorger: Traditionelle Läden machen in Rumänien noch ein Drittel am LEH aus.

Das Metro-Kundensegment Trader soll in Osteuropa Wachstum bringen. Die Corona-Pandemie hat den traditionellen Nahversorgern einen Umsatzschub beschert.

Metro plant, in den nächsten zwei Jahren das Trader-Kundensegment in Osteuropa stark auszubauen. Die knapp 8000 Partner zählenden Franchise-Netzwerke in acht Ländern der Region will de