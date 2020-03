Die 11. Ausgabe des Grow East Kongress hätte ursprünglich am 24. März 2020 stattfinden sollen. Aufgrund des Coronavirus wurde nun ein neuer Termin gewählt.

Beim 11. Grow East Kongress hätte es am 24. März 2020 im WKO-Konferenzzentrum, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, um HR und Innovation als Schlüsselelemente der mittel- und osteuropäischen Wirtschaft gehen sollen. Wie der Veranstalter nun mitteilt, wird der Kongress aufgrund der Regierungsankündigung, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit über 100 Teilnehmern abzusagen, verschoben.

Konkret heißt es auf der Website www.groweast.eu: Urgent notification. Due to the current health risk posed by the coronavirus we have decided to postpone the 11. Grow East Congress to autumn 2020. Our NEW DATE: 27th of November 2020.