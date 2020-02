Beim 11. Grow East Kongress geht es um HR und Innovation als Schlüsselelemente der mittel- und osteuropäischen Wirtschaft.

Lange waren die günstige Produktion und die preiswerten Dienstleistungen starke Beweggründe, um in Osteuropa Geschäfte zu machen. Mit dem steigenden Einkommensniveau ändert sich jedoch die Marktlage - Grund, umzudenken.Der Grow East Kongress beschäftigt sich mit den Wachstumstreibern in Mittel- und Osteuropa. Zu den Speakern zählen Piotr Ploszajski von der Wirtschaftshochschule Warschau, Jelena Cerar und Phillip Nell vom Kompetenzzentrum für Emerging Markets & CEE sowie Oktay Erciyaz, CEO der Trenkwalder-Gruppe.Die Veranstaltung findet am 24. März 2020 im WKO-Konferenzzentrum, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien statt. Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Seite von Grow East.