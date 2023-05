Kochzutaten im Preiseinstiegssegment - und das in Bio-Qualität: Kitchin'.

Das Eigenmarken-Angebot erweitert Online-Lebensmittelhändler gurkerl.at. Der Fokus liegt auf Kochzutaten in Bio-Qualität der original italienischen Küche.

Der gestiegenen Nachfrage nach Kochzutaten möchte der Online-Lebensmittelhändler gurkerl.at nun mit einem erweiterten Eigenmarken-Angebot begegnen. Kitchin' vereint Bio-Produkte in hoher Qualität im Preiseinstiegssegment. Fokus liegt auf der italienischen Küche, wie Pasta, Passate und weiteren auf Tomaten basierten Produkten, wie es in der aktuellen Aussendung heißt.



Gestartet wird mit neun verschiedenen Pasta-Varianten, Ghee (einer laktosefreien Alternative zu Pflanzenölen), Kokosnuss-Öl, Passate, gestückelten sowie geschälten Tomaten, weißen Bohnen in Tomatensauce, Kichererbsen und einem Gemüsemix. Stephan Lüger, Commercial Director bei gurkerl.at freut sich "sehr, mit Kitchin’ weitere Produkte in unser umfangreiches Sortiment aufgenommen zu haben, deren Qualität im Preiseinstiegssegment – besonders für Bio-Lebensmittel – im herkömmlichen Supermarkt unerreicht ist." Und da die Nachfrage in diesem Bereich "enorm wächst", sagt er weiter, war "es uns wichtig, dass auch hier unsere Kund:innen auf kompromisslose Qualität zum kleinen Preis setzen können."