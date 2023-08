Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich hat die Preise von Schulsachen verglichen. Gegenüber dem Vorjahr sind die erhobenen Artikel bei fünf Handelsketten in Wien durchschnittlich um 4,6 Prozent teurer geworden, im Papier-Fachhandel um sieben. Der Online-Supermarkt gurkerl.at reagiert mit einer Vorjahrespreis-Garantie für alle Schulartikel.

Um seiner Kundschaft so viele Schulartikel wie möglich anbieten zu können, hat sich der Online-Händler vor dem Schulstart die Materiallisten aus den Schulen besorgt. Der Lieferant versorgt Familien mit allem, was sie für einen Schulstart benötigen: Von frischem Obst & Gemüse über Snacks für die Pause, mikroplastikfreie Brotdosen und Trinkflaschen ist bis zu Schreibartikeln für die Hausaufgaben alles dabei. „Stifte, Hefte, Ordner, Malkästen und Pausenboxen – die ohnehin schon lange Einkaufsliste von Familien wird in den nächsten Wochen noch länger. Sie sind vom enormen Preisanstieg besonders betroffen. Wir setzen hier im wahrsten Sinne des Wortes den Rotstift an, verzichten für unsere Kund:innen auf die Marge und garantieren für das gesamte Schulsortiment die Preise aus dem Vorjahr“, betont Carolin Kracmer, Marketing Direktorin und Geschäftsführerin von gurkerl.at.

Vier gewinnt!

Doch auch in Sachen Pausenverpflegung hat sich der Online-Supermarkt zum Schulbeginn zusätzliche Unterstützung geholt. Das Projekt "Landfrauen machen Schule" liefert wertvollen Input für gesunde Pausenverpflegung und setzt sich für eine gesunde Ernährung an Schulen ein.So heißt die Regel beim Pausenbrot. Das erklärt Dr. Brigitte Klamt, Ökotrophologin und Projektleiterin von "Landfrauen machen Schule", die gurkerl.at wertvolle Empfehlungen für die Erstellung des Sortiments zum Schulstart liefert. Ihr zufolge soll die Pausenverpflegung zunächst aus einem Getreideprodukt bestehen, am besten aus Vollkorn. Das können Brot, Semmel, Müsli oder Kekse sein. Zweitens sind Milchprodukte wie Joghurt und Käse zentral, aber auch Wurst und hartgekochte Eier gehören in die Brotdose. Auch frisches Obst und Gemüse sollte unbedingt in die Vesperbox, am besten bunt gemischt. Viertens braucht es noch ein Getränk, wobei Wasser, Saftschorle oder ungezuckerter Tee die beste Wahl sind. Im Sinne der Nachhaltigkeit legt Klamt den Eltern regionale Produkte ans Herz. Obst und Gemüse aus der Region können aufgrund der fehlenden Transportwege nämlich reif geerntet werden und enthalten deshalb die unerlässlichen Vitamine und Nährstoffe.