Eine kulinarische Reise vom Großraum Wien nach Italien innerhalb von drei Stunden (Lieferzeit) verspricht gurkerl.at mit seinem erweiterten italienischen Sortiment. Eine kulinarische Vorbereitung auf die geplante Expansion?

Der Online-Supermarkt gurkerl.at hat sein Angebot an italienischen Produkten auf insgesamt über 400 Artikel ausgebaut. Die Palette reicht von Käse, Schinken, Wein, Kekse, Pesto, Saucen bis hin zu Pasta, die direkt von großteils italienischen Familienbetrieben importiert werden.



"Bei gurkerl.at entscheiden unsere Kundinnen und Kunden, was gelistet wird. Sie teilen uns das in rund 13.000 Produktwünschen jährlich in unserem Online-Shop mit. Dabei sind Produkte von Kleinstproduzentinnen und -produzenten oder zu importierende Spezialitäten vielfach gefragt", erklärt Stephan Lüger, Commercial Director bei gurkerl.at, die Sortimentsgestaltung des vor knapp einem Jahr in Österreich gestarteten Online-Supermarkts. Und Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at, ergänzt: "Mit den vielen neuen, original italienischen Produkten bringen wir das Lebensgefühl unseres beliebten Nachbarlands direkt auf die Teller in Wien und Umgebung – und das in gewohnter gurkerl.at Weise in bester Qualität, zu fairen Preisen und innerhalb von nur drei Stunden ab Bestellung. So schnell und gleichzeitig nachhaltig ist sonst keine kulinarische Reise von Wien nach Italien möglich."

Rohlik, die tschechische Mutter von gurkerl.at bereitet den Einstieg für 2022 im italienischen Markt bereits vor, wie Stephan Lüger, im Interview mit CASH erzählt. Lesen Sie mehr in der Oktober/November-Ausgabe von CASH, die am 2.11.2021 erscheint.