gurkerl.at

Der Online-Supermarkt launcht mit Yutto eine neue Eigenmarke, die die Kunden mit einer preiswerten Auswahl an Nüssen, Kokos und Mandeln beglücken will.

Pünktlich zum Start der Weihnachtsbäckerei bietet Gurkerl eine neue Eigenmarke an. Unter Yutto, so der Name, soll erhältlich sein, was in keinem Vorratsschrank fehlen darf. Aktuell umfasst das Sortiment 14 Produkte aus der Nuss-Kategorie, Cerealien und Müsliriegel, Trockenfrüchte, Aufstriche, Kakaopulver und pflanzenbasierte Getränke sollen folgen. Dabei achtet Gurkerl nach eigenen Angaben vor allem auf den Preis. "Uns ist es ein großes Anliegen, unseren Kundinnen und Kunden jederzeit die besten Produkte zu den günstigsten Preisen zu bieten. Strenge Qualitätsrichtlinien und eine sorgfältige Auswahl nachhaltiger Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass sich unsere Kundinnen und Kunden darauf verlassen können, hervorragende Produkte zu erhalten, die auch der Umwelt guttun", so Maurice Beurskens, Geschäftsführer von gurkerl.at.