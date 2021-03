Handel: Die einen ruhen, die anderen kippen

Paula Woods / pixabay.com

Deutschland zieht die geplante "Osterruhe" zurück, zu groß wäre die Gefahr der Ansteckung an den Tagen davor und danach, wenn es zu Hamsterkäufen komme. Österreich hingegen verordnet dem Osten des Landes einen harten Lockdown.

Großes Corona-Thema Osterruhe: Während Deutschland die Lockdown-Regelung für eine Osterruhe mit geschlossenem Lebensmittelhandel nach nur einem Tag wieder gekippt hat, wird in Ostösterreich der Ruf danach laut.

So ein Vorgehen ist in der Politik selten, besonders in Österreich: Bundeskanzlerin Angela Merkel zieht ihren Vorstoß nach einer Schließung aller Geschäfte einschließlich