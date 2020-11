Nach der Diskussion, welche Handelsketten welche Warensortimente anbieten oder freiwillig beschränken, kommen nun der rechtliche Aspekt und die Frage nach möglichen Entschädigungen dazu.

„In Mischbetrieben (...) dürfen nur Waren (...) wie Lebensmittel, Sanitärartikel oder Tierfutter angeboten werden, nicht aber Spielzeug, Blumen oder Elektrogeräte.“ COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung vom 1. 11. 2020

„Bei uns wäre es so, wenn man unsere Sortimente beschränken würde, dass wir keine Entschädigung erhalten.“ Nicole Berkmann, Unternehmenssprecherin Spar

Ministerium und WKÖ plädieren für Fairness

Entschädigungen als Zankapfel