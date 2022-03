Handelshaus Wedl: Messezeit bei Wedl

Die Wedl-Frühjahrsmessen gehen heuer vom 5. bis 6. April erstmals in St. Johann im Pongau und vom 12. bis 13. April in Villach über die Bühne.

"Unsere Lieferanten und Partner beteiligen sich auch heuer wieder mit großem Engagement an unseren Frühjahrsmessen und kommen mit attraktiven Angeboten zu uns in die Regionen", rührt Lorenz Wedl, Mitglied der Geschäftsführung beim Handelshaus Wedl, die Werbetrommel anlässlich der bevorstehenden Veranstaltungen in St. Johann im Pongau und in Villach, zu denen jeweils rund 50 Aussteller erwartet werden. "Unsere eigene Rolle vor Ort ist primär jene des Gastgebers. Wir sind aber auch mit unseren fünf Wedl Genusswelten prominent vertreten. Wir verbinden hier Kulinarik in Form von Verkostungen mit einem attraktiven Rahmenprogramm," erklärt Wedl.An beiden Standorten hat der Gastro-Großhändler heuer Grund zum Feiern: "In St. Johann im Pongau werden wir erstmals eine Frühjahrsmesse veranstalten. Hier zeigt sich die zunehmende Bedeutung der Sommersaison vor allem durch die Erfolge dieser Tourismusregion – mit ein Grund für die Neueinführung. Für die Premiere hat sich das Team rund um Standortleiter Peter Kohoutek naturgemäß besonders viel überlegt. Die gesamte Mannschaft fiebert ihrer ersten Frühjahrsmesse entgegen", betont Lorenz Wedl.

In Villach wiederum startet das Milser Handelshaus mit der heurigen Auflage der Frühjahrsmesse die Feierlichkeiten rund um das 30-jährige Jubiläum seiner Präsenz als Unternehmen in Kärnten. "Das südlichste Bundesland Österreichs war immer schon ein Schlüsselmarkt für uns. In Kärnten haben wir eine mittlerweile drei Jahrzehnte andauernde Geschichte vorzuweisen, im Laufe derer wir uns sukzessive zum wichtigen heimischen Partner für Hotellerie und Gastronomie entwickelt haben. Standortleiterin Jutta Mika und ihr Team sind schon lange mit den Vorbereitungen beschäftigt und freuen sich besonders darauf, ihre Stammkundinnen und Stammkunden bei der Messe zu begrüßen", sagt Wedl.



Die Wedl-Frühjahrsmessen im Überblick: