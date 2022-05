Unter der neu gelaunchten Premium-Eigenmarke "Wedl Gourmet" bündelt das Tiroler Handelsunternehmen ausgewählte Top-Produkte verschiedener Sortimentsbereiche.

"Was gut ist, wollen wir noch besser machen und damit unseren Kunden und deren Gästen zusätzliche Orientierung geben", betont Lorenz Wedl, Mitglied der Geschäftsführung beim Handelshaus Wedl, die Vorgaben rund um die neue Premiummarke. Der Start erfolgte dabei mit folgenden Produkten: Imperial Gold Caviar, einer exklusiven Auswahl an Gewürzen wie Bio Tibet Curry, Pyramidensalz sowie etlichen weiteren edlen Würzstoffen bester Provenienz.



"Schon bei der Auswahl der Rohstoffe beginnt die akribisch genau verfolgte Selektion, zurückreichend bis hin zum Ursprung der Güter und Ingredienzen. Nur dieserart lassen sich Klasse und Niveau garantieren und nur so ist stets ungetrübter Genuss garantiert. Die Basis dafür sind unsere eigenen Standards, die genauestens eingehalten werden, sowie die präzisen Vorgaben an unsere Produzenten. Sie ermöglichen, diesem hohen Anspruch jederzeit gerecht zu werden", so Lorenz Wedl.