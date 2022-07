Wedl Handels GmbH

Nach dem Ausscheiden von Tobias Waidhofer bilden nun Lorenz Wedl (r.) und Klaus Mantl die zweiköpfige Geschäftsführung der Wedl Handels GmbH.

Das in der Vergangenheit von den Auswirkungen der Coronaviruspandemie besonders stark betroffene Handelshaus Wedl verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 ein 128-prozentiges Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr und lag damit sogar über dem Vor-Pandemie-Niveau. Zudem präsentiert sich die Geschäftsführung jetzt neu aufgestellt.

"Zum Jahreswechsel 2021/22 hatte die Tourismusbranche – und so auch wir – noch mit den Folgen der Lockdowns zu kämpfen. Seit März war eine deutliche Entspannung zu beobachten und die Nachfrage im Tourismus zog rapide an. Gerade in den letzten Monaten konnten wir Werte verzeichnen, die deutlich über dem Vor-Pandemie-Niveau 2019 liegen. Das bemerken wir als Großhändler unmittelbar in unseren Umsatzentwicklungen, wenn es in der Tourismusbranche wieder bergauf geht", analysiert Lorenz Wedl, Geschäftsführer beim Handelshaus Wedl.