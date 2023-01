Wedl Handels-GmbH/Franz Oss

V.l.n.r.: Lorenz Wedl (Mitglied der Geschäftsführung), Jürgen Amberger (Bereichsleitung Logistik Mils), Klaus Mantl (Mitglied der Geschäftsführung) und Markus Amann (Supply Chain Manager)

Ausgehend vom Standort Villach wird das Handelshaus Wedl bis zum Frühjahr 2023 bei der Sicherung von Rollcontainern komplett auf das System der RolliCoat GmbH umstellen.

Jahrzehnte lang war die um die Rollcontainer gewickelte Stretchfolie der Standard bei der Warensicherung während des Transports. Die dabei entstehenden Abfallmengen geraten jedoch immer mehr in Kritik, sodass Händler weltweit seit einiger Zeit an Alternativen arbeiten. Das Handelshaus Wedl gab nun bekannt, dass man zukünftig auf eine Lösung der RolliCoat GmbH aus Grünkraut in der Nähe von Ravensburg (Baden-Württemberg) setzt. "Das System 'RolliCoat' ist auf vielen Linien vorteilhaft. Es trägt maßgeblich zur Plastik- und Abfallvermeidung bei, gewährleistet einen sicheren Transport der Ware und ist für unsere Mitarbeiter einfach in der Handhabung", so Lorenz Wedl, Mitglied der Geschäftsführung beim Handelshaus Wedl.





RolliCoat wird aus zertifiziertem Recyclingmaterial hergestellt und ist robust, wasserabweisend sowie waschbar. Laut Hersteller können durch den Umstieg auf die wiederverwendbare und zusammenlegbare Plane zehn Meter Folie pro Container eingespart werden. Somit spricht man von einer Amortisierung der Anschaffungskosten nach bereits 90 Anwendungen, wobei man eine Mindesthaltbarkeit von fünf Jahren angibt.

