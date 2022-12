yellow_man - stock.adobe.com

Was sucht der Konsument in der Krise und wie wirkt sich das auf sein Kaufverhalten aus? CASH hat bei Johannes Holzleitner, Geschäftsführer von Interspar Österreich, aber auch bei Christoph Teller, Professor an der Linzer Johannes Kepler Universität, nachgefragt, wie man den hybriden Kunden und seine Bedürfnisse auch in der Krise erfassen und erfüllen kann.

Immer aufwändiger, immer teurer, immer kreativer: Adventkalender – nicht nur mit Schokolade und Spielzeug für die Kinder – sondern mit teuren Kosmetika und Alkoholika – war