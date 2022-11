Die Österreicher nutzen die bevorstehenden Aktionstage Black Friday und Cyber Monay bereits für ihre Weihnachtseinkäufe. Im Schnitt werden 297 Euro pro Kopf ausgegeben, wie der Handelsverband in einer Studie mit Mindtake Research herausarbeitete.

Die Aktionstage aus den USA haben sich auch hierzulande zu einem fixen Bestandteil in unserem Shoppingkalender entwickelt. Black Friday und Cyber Monday sind in aller Munde und laden die Konsumenten Ende November bereits zum Weihnachtseinkauf ein - 77 Prozent wollen das Angebot bereits dafür nutzen. Der Handelsverband erwartet einen bundesweiten Umsatz von 450 Millionen Euro. "Das ist zwar um 10 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, inflationsbereinigt aber ein Minus von rund sieben Prozent", sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Im Schnitt geben die Österreicherinnen und Österreich 297 Euro aus, was auch den pro Kopf-Ausgaben im Vorjahr entspricht. Zum Vergleich: 2019 lag der durchschnittliche Warenkorb bei 260 Euro, im Corona-Jahr 2020 bei 245 Euro.

Die Top 5 Online-Produktkategorien am Black Friday: Smartphones

Fernseher

Notebooks

Spielekonsolen

Damendüfte

Die Top 5 Online-Produktkategorien am Cyber Monday: Smartphones

Fernseher

Lautsprecher

Notebooks

Lego

Besonders in Niederösterreich greift die Bevölkerung besonders in die Tasche (336 €), gefolgt von Tirol (332 €) und Kärnten (327 €). "In der Bundeshauptstadt Wien liegen die Pro-Kopf-Ausgaben heuer bei 271 Euro", so Will. Top-Seller sind dabei Elektrogeräte, Bekleidung, Haushaltsgeräte und Parfums bzw. Körperpflegeprodukte. Rainer Will sieht in den Aktionstagen einen Mehrwert für die heimischen Händler warnt aber auch vor Herausforderungen. Diese liegen "gerade für kleinere Webshops darin, in der Aktionsflut nicht unterzugehen", sagt er. Der Handelsverband bietet - übrigens wie auch die WKÖ - für die November-Aktionstage – Black Friday, Black Week, Black Thursday, Cyber Monday, Cyber Week – auch heuer wieder seine bewährten Sujets an, welche alle Mitglieder kostenfrei nutzen dürfen