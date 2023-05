Drazen_stock.adobe.com

Auch ein schönes Geschenk für Mütter: Mehr Zeit gemeinsam verbringen, ob im Restaurant, beim Einkaufsbummel oder Ausflug.

Umfragen des Handelsverbandes und der WKO haben ergeben, dass Österreicher:innen wieder in die Geldbörse greifen, wenn es um Geschenke für ihre Mütter geht. Insgesamt sollen 240 Millionen Euro in Blumen, Pralinen, Parfums, Ausflüge und Co investiert werden.

Wenn es ums Schenken geht, lieben es die Österreicher:innen ganz klassisch. Ob sich die Muttis über Blumen, Süßigkeiten oder Ausflüge freuen, wird sich spätestens am 14.