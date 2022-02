Irina/stock.adobe.com

122 Handelsbetriebe hat der Handelsverband mittels einer Online-Befragung zu den Auswirkungen der Covid-Restriktionen befragt. Ergebnis: 55 Prozent der Handelsbetriebe plagen Existenzängste und jedes fünfte Unternehmen muss seine Pforten schließen.

Das Virus und damit einhergehende Sicherheitsmaßnahmen rund um Lockdowns und vergangene 2G-Bestimmungen im Handel lasten immer noch schwer auf der heimischen Wirtschaft. Eine aktuelle Blitz-Online-Umfrage des österreichischen Handelsverbandes unter 122 Handelsbetrieben zeigt, wie schwer: Zuletzt haben der vierte bundesweite Lockdown vergangenen November/Dezember und die seit 15. November geltende 2G-Regelung im Non-Food-Handel für einen Umsatzeinbruch in Milliardenhöhe gesorgt. Konkret kostet die 2G-Regelung pro Woche bis zu 350 Millionen Euro Umsatz, so der Handelsverband. Es sei somit "höchste Zeit", dass dies am 12. Februar ein Ende findet. Die allgegenwärtige Situation verursache derzeit Existenzängste bei mehr als der Hälfte der Befragten aus insgesamt 33 stationären Händlern, 10 Online-Händlern und 79 Omnichannel-Händlern .





Auch können 25 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden Handelsbetriebe "nicht alle eingehenden Rechnungen decken". Die traurige Prognose: Innerhalb der kommenden sechs Monate könnten knapp 40 Prozent der befragten Non-Food-Handelsunternehmen von Zahlungsunfähigkeit betroffen sein; bei 8 Prozent der Befragten könnte es sogar innerhalb eines Monats soweit sein.

Ergebnisse im Detail 55 Prozent der befragten Händler leiden zurzeit an Existenzängsten.

3 Prozent müssen ihr Unternehmen in Kürze schließen, weitere 18 Prozent werden demnächst einzelne Filialen/Teilbereiche schließen müssen.

39 Prozent könnten binnen 6 Monate von Zahlungsunfähigkeit betroffen sein, 8 Prozent sogar innerhalb eines Monats.

25 Prozent können aktuell nicht alle eingehenden Rechnungen bedienen.