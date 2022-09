Handelsverband

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will (links) und Vizepräsident Norbert W. Scheele (rechts) über den Handel in Zahlen

Mit diesen Worten eröffnete Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will die Präsentation von "Österreichs Handel in Zahlen". Die Haushaltsausgaben liegen bei 73,5 Milliarden Euro. Während sich der Modehandel erholt, verliert der Lebensmittelhandel.

Der Handelsverband präsentierte am 27. September zusammen mit Branchenradar.com die neue Studie rund um "Österreichs Handel in Zahlen" in der man Bilanz zieht und eine erste Prognose fü