Stimmen aus Handel und Politik

"Die Impfung ist der erwartete Gamechanger gegen Corona und ich bitte alle, die noch nicht geimpft sind, das noch zu tun. Es gibt ausreichend Impfstoff. Wer geimpft ist, ist selbst geschützt und leistet einen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie."

Sebastian Kurz, Österreichischer Bundeskanzler



"Die Corona-Schutzimpfung bleibt die wichtigste Maßnahme bei der Pandemiebekämpfung. Nur wer vollständig geimpft ist, ist gegen schwere Erkrankungen durch die Delta-Variante geschützt. Ich befürworte die gestartete Initiative des Österreichischen Handelsverbandes und appelliere an die Bevölkerung, den Aufruf wahrzunehmen. Schützen wir unsere Liebsten und uns selbst mit der Corona-Schutzimpfung und sorgen wir dafür, die gemeinsam erarbeiteten Freiheiten zu erhalten."

Dr. Wolfgang Mückstein, Gesundheitsminister



"Es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir mit einer hohen Durchimpfungsrate die Gesundheit der Bevölkerung stärken und die Ladentüren für unsere Kund:innen offenhalten können, worauf warten wir dann noch?"

Norbert W. Scheele, Director of Country AT, CEE und SEE, C&A



"Gemeinsam sicher in den Herbst! Je mehr Menschen durch die Impfung immunisiert sind, desto sicherer wird es für alle Mitarbeiter:innen und Kund:innen. Schützen wir die, die (noch) nicht geimpft werden können!"

Karin Saey, Head of Retail, Dorotheum



"Ich will meine Bürgerrechte und Freiheiten zurück und übernehme durch die Impfung Verantwortung für mich und andere. Setzen wir gemeinsam ein Zeichen, sodass wir die über 80 Prozent Impfquote erreichen, dann ist Corona im Herbst keine Gefahr mehr und Lockdowns im Handel sind Geschichte."

Harald Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung, UNITO/Otto-Gruppe Österreich