Handelsverband: Händlerumsätze unter Druck

Betriebe kämpfen mit Lieferverzögerungen und Personalmangel. Enorme Preissteigerungen in der Beschaffung ist jedoch die größte Herausforderung für Einzelhändler.

Der Ukraine-Krieg und die pandemiebedingten Kapazitätseinschränkungen in Asien haben die Preise in ganz Europa in die Höhe getrieben, fasst der Handelsverband die Ergebnisse der aktuellen Händlerbefragung zusammen, für die 172 Betriebe zu Wort kamen. Drei Viertel davon verzeichnen Lieferengpässe und -verzögerungen, 41 Prozent beklagen einen Personalmangel. Der Umsatz in Q2/2022 ist gegenüber Q2/2021 um durchschnittlich 8 Prozent zurückgegangen, im selben Zeitraum ist die Kundenfrequenz um 12 Prozent gesunken. Die österreichischen Händler erwarten für das Gesamtjahr 2022 (im Vergleich zu 2019) einen Umsatzverlust von 14 Prozent aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Inflation.