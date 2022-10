famveldman - stock.adobe.com

"Trick or Treat" entpuppt sich auch in Österreich als wachsender Wirtschaftsfaktor.

Eine inflationsbedingte Umsatzsteigerung auf rund 60 Millionen Euro erwartet sich der österreichische Handel dank Gruselfest Halloween. Vom Handelsverband und WKÖ in Auftrag gegebene Erhebungen bestätigen das und zeigen, was in diesem Jahr bevorzugt gekauft wird.

Noch vor einigen Jahren als US-amerikanischer Schauertrend verschrien, entpuppt sich Halloween als wichtiger Wirtschaftsfaktor für den österreichischen Handel. Eine aktuelle Mindtake-Umfrage