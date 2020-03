Eine neue Plattform bietet kostenlose oder stark preisreduzierte Soforthilfe-Maßnahmen.

Von der Rechtsberatung bis hin zum Gratis-Webshop – die Initiative "Parnter helfen Händlern" soll Handelsbetriebe fit für den E-Commerce machen. Die Plattform wurde als Ergänzung zur erfolgreichen Job-Initiative "Händler helfen Händlern" gestartet.



Ziel ist es, dass Unternehmen, die derzeit im stationären Handel keine Umsätze erwirtschaften können, einen Teil der Umsätze im E-Commerce einfahren. Eine ständig wachsende und umfangreiche Palette an Serviceleistungen steht dazu zur Verfügung. Diese sind teils kostenfrei oder werden zu stark reduzierten Preisen angeboten.