Das Handelsverband-Verzeichnis bietet umfangreiche Lösungen für noch mehr Sicherheit am Point of Sale.

"Sicherheit im Geschäft" bietet Lösungen, damit Händler und ihre Mitarbeiter sowie die Kunden die Hygienemaßnahmen leichter einhalten können.

Die neue Plattform des Handelsverbandes "Sicherheit im Geschäft" unterstützt die rund 600.000 Beschäftigten im Handel und deren Kunden bei der Einhaltung der Hygienemaßnahmen.

Einerseits bietet die Plattform klassische Schutzmasken und Visiere sowie Spuckschutz, Bodenaufkleber und Plexiglas-Schutzaufsteller für den Kassabereich. Andererseits aber auch Tech-Lösungen von Bluecode & Co, die etwa den verstärken Einsatz von kontaktloser Bezahlung via NFC (Near Field Communication) ermöglichen. Der Handelsverband-Partner warrify bietet einfache Möglichkeiten zum Ausstellen digitaler Belege.Die Plattform "Sicherheit im Geschäft" ist eine weitere Initiative des Handelsverbandes für den Gesundheitsschutz der österreichischen Bevölkerung. Details dazu auf www.handelsverband.at/sicherheit-im-geschaeft