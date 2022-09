Handelsverband: Onlinehändler unter Druck

Laut einer Studie des Handelsverbandes hat jeder fünfte Onlineshop Probleme bei der Verfügbarkeit der gelisteten Waren.

Zusammen mit der ZHAW School of Management and Law (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) und dem MCI - Management Center Innsbruck hat der Handelsverband einen analytischen Blick auf die Online-Handelslandschaft in Österreich und der Schweiz geworfen. Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will fasst die Studienergebnisse zusammen: "Der Ukraine-Krieg und die historisch hohe Inflation haben einen Nachfrageschock ausgelöst, der auch vor dem Onlinehandel nicht haltmacht. Darüber hinaus kämpft jeder vierte Onlinehändler mit langen Lieferzeiten oder Lieferverzögerungen, jeder fünfte mit Verfügbarkeitsproblemen und Rohstoffknappheit. Vor allem die Fernost- und Überseefracht bereitet wegen teilweise gesperrten Häfen und fehlenden Containern Schwierigkeiten. Das führt zu Kostensteigerungen von der ersten bis zur letzten Meile bei rückläufigen Umsätzen."