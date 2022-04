Überall fällt die FFP2-Maskenpflicht, nur im lebensnotwendigen Handel nicht. Grund genug für Interessensvertretungen, gemeinsam dagegen aufzutreten. Die Petition des Handelsverbands erreicht 8.000 Unterstützer.

Die gegenwärtige Situation sei "ein klares Pandemie-Missmanagement", äußert sich etwa Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA.



Es regt sich etwas in Österreich. In Sachen Coronavirus-Maßnahmen und damit einhergehend die in vielerlei Hinsicht unbeliebte FFP2-Maskenpflicht soll auch bald, so der Wunsch der Interessensvertreter, im lebensnotwendigen Handel fallen. Dazu startete der Handelsverband bereits in der Woche vor Ostern die Online-Petition "Held:innen der Krise entlasten" . Mittlerweile werde diese von mehr als 8.000 Unterstützern befürwortet, darunter auch die GPA, so die Institution in einer Aussendung.