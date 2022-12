izzzy71-stock.adobe.com

Das Weihnachtsgeschäft wird heuer, so der Handelsverband und das Wifo, nicht so ausfallen, wie erhofft.

In der heutigen Pressekonferenz vom 16. Dezember, präsentierten der österreichische Handelsverband und das Wifo die Aussichten auf das Weihnachtsgeschäft. Erwartet wird, dass das Niveau der Mehrumsätze im Dezember für den Non-Food Handel zurückgehen, im Food-Bereich jedoch hoch bleiben, allerdings nicht mehr so steigen, wie in den Vorjahren.

Die österreichischen Händler haben es schwer in diesem Jahr. Explodierende Energiekosten, die höchste Inflation seit 1952 und das Thema Arbeitskräftemangel beschäftigt die Bra