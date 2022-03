Coronavirus : Verwirrung um Maskenpflicht

nito/stock.adobe.com

Bisher hieß es: Im "nicht lebensnotwendigen" Handel fällt die FFP2-Maskenpflicht. Ein teilweises Zurückrudern des Gesundheitsministeriums einen Tag vor den Öffnungsschritten sorgt für Unmut und Unverständnis in der Branche.

Der morgige Tag ist für den Handel ein heiß ersehnter. Die FFP2-Maskenpflicht sollte ursprünglich mit 5. März lediglich im "lebensnotwendigen Handel" gelten, wie Lebensmittelgeschäfte oder Apotheken. Aktuell herrscht aber Chaos im Vorfeld der Öffnungsschritte.

Das Gesundheitsministerium macht derzeit nicht nur Schlagzeilen mit dem Rücktritt des seit gestern Ex-Gesundheitsministers Wolfang Mückstein (Grüne), sondern auch mit einer neuen Regelung, die mit dem morgigen oft in den Medien zitierten "Freedom Day" in Zusammenhang stehen. Konkret geht es darum, dass die FFP2-Maskenpflicht, entgegen der Ankündigung beim letzten Öffnungsgipfel der Bundesregierung, nun doch auch in vielen Geschäften abseits des täglichen Bedarfs bestehen bleiben soll. Laut Aussendung des Österreichischen Handelsverbands solle diese Entscheidung allerdings eine "absurde Situation" herbeiführen. Nämlich: Viele Handelsgeschäfte, die im harten Lockdown schließen mussten, gelten nun als "lebensnotwendig".





Unter diese neue Regelung fallen, nach rechtlicher Begründung des Ministeriums, auch Mischbetriebe, die Waren wie Tierfutter, Medizinprodukte, beispielsweise Pflaster, oder auch Sicherheits- und Notfallprodukte, wie Brennstoffe, verkaufen würden. So müssten Kunden und Beschäftigte beispielsweise in einem Baumarkt, in dem auch Brennstoffe oder Tierfutter verkauft werden, weiterhin im gesamten Geschäft eine FFP2-Maske tragen. Auch in einem Möbelhaus, in dem Leuchtmittel verkauft werden, gelte demnach die FFP2-Maskenpflicht weiterhin.

Für den Handelsverband stünde die "Gesundheit der Konsumenten an oberster Stelle", jedoch äußert dieser Kritik an der mangelnden "Rechts- und Planungssicherheit", die diese Regelung für die Betriebe verursache. Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands: "Kompliziert, komplizierter, Österreich. Wie sollen unsere Kundinnen und Kunden mit dieser realitätsfernen Regelung des Gesundheitsministeriums noch verstehen, wo sie künftig verpflichtend eine FFP2-Maske tragen müssen und wo nicht?" Man fordere daher eine "klare Abgrenzung, wann ein Geschäft als lebensnotwendig einzustufen ist", sagt er.



